(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: ao longo do fim de semana você terá boa posição em seu signo em quadro de estabilidade emocional. Interesses: vantagem na sua forma de obter dinheiro por atividade incomum com destaque para sua forma de agir com seus negócios. Vida íntima: influência positiva de pessoa estranha.

sábado