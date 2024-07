(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: momento bastante favorável pela combinação astral que o fará muito sensível, determinado e empenhado no que pretende da própria vida. Interesses: quadro de benefícios com os desafios com o trabalho em fase de acerto na lida com dívidas e compromissos. Vida íntima: fortes emoções.

