(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: os aspectos que dominam o mapa de seu signo apontam momento de impressões mais nítidas, intuição e boa capacidade de raciocínio. Interesses: mudanças trarão compensações no campo do trabalho em dia neutro para as finanças. Vida íntima: sua afirmação se dará por decisões firmes.