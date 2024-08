(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro pessoal que mudará com uma relação pessoal que trará alegria e momentos felizes. Interesses: com boa posição em seu signo, você terá vantagens materiais crescentes no trabalho e na condução de suas finanças. Vida íntima: procure agir com paciência e tolerância com íntimos.