(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: fim de semana no qual aflorarão influências que poderão mudar a boa relação com as pessoas que materialmente dependem de você. Interesses: use do bom senso nos seus compromissos. Hoje estarão ativos os seus dotes de organizador e rigoroso analista. Vida íntima: emoções contidas.

Tags:

sábado