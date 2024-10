(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua em seu signo o fará lidar de forma acertada com problemas agindo com empenho e dedicação. Interesses: com a ajuda de amigos, você terá vantagens geradas por sua habilidade na condução de negócios. Novas opções para a lida de trabalho. Vida íntima: alegria com suas relações.