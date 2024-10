(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: com mudanças importantes, a semana começa com aspectos positivos por sua acuidade nas relações em família. Interesses: o período será dominado por forte ânsia para resolver de pronto problemas ou dívidas. Dias de satisfação com encargos de trabalho. Vida íntima: alegria contida.

