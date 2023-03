Os signos e os elementos

Divisões do zodíaco, os signos receberam nomes de constelações conhecidas na antigüidade, dividindo-se em períodos de trinta graus em média, cada grau representando um dia. Com nomes das divindades da época, os signos acabaram por receber no Ocidente os nomes dos deuses gregos ou de seus correspondentes em Roma: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra ou Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Agrupados por elementos - os quatro fundamentais na vida: fogo, terra, ar e água, os signos foram divididos em três grupos para cada um desses elementos representando as formas de energia que constituem a base da vida na Terra. São do elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário. Do elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio; do ar, Gêmeos, Libra e Aquário e da água Câncer, Escorpião e Peixes. Essa vinculação dos signos aos elementos da vida, é de fundamental importância para a análise das características individuais das pessoas.

Por essa ligação com os elementos vitais dos seres, a astrologia nos diz que a posição dos astros e sua influência da natureza, moldam ou governam de forma quase determinante as características dos seres humanos. Na verdade, muito do que somos devemos aos elementos que agrupam nosso signo e isso é bem fácil de constatar:

Signos do fogo - Representam na vida terrena, a luz, o brilho, o calor, a secura, a dispersão, a febrilidade, dominação, audácia, agressividade, mobilidade e tudo o que diz do fogo como base da vida humana. Vinculado à história da própria espécie humana, esses signos falam da criação, buscando paralelo entre a origem na bola de fogo que era a Terra em sua origem. Daí dizer-se que Áries é um signo criador, explosivo e temperamental. Que Leão é exibicionista, realizador, quente e explosivo e que Sagitário é libertário, natural, pouco comedido e brilhante.

Signos da Terra - Resultado do esfriamento da crosta do planeta, o elemento terra nos mostra o que é concreto, palpável, petrificado. e lembram a rigidez, a constância, a laboriosidade, a prudência, a dúvida, a fecundidade, a secura e a absorção, todos esses conceitos ligados às características de nosso próprio planeta, um corpo estelar que se solidifica com o esfriamento e a constância de seu movimento pelo espaço. Daí a conceituação de que os nativos dos três signos deste elemento são os mais realistas dos seres . Touro é lento, comedido, parcimonioso, constante e teimoso. Virgem é detalhista, sensível, sóbrio, escrupuloso e racional e Capricórnio nos mostra persistência, determinação, aceitação e severidade.

Signos do Ar - Fluido, etéreo, o ar nos passa sempre a impressão de elemento úmido, instável e pouco palpável, representando os aspectos mentais e intelectuais do ser humano, suas idéias, pensamentos e conceitos. Por isso, o ar, terceiro dos elementos da natureza, nos leva à euforia, ao equilíbrio, ao humor, à instabilidade, à sutileza e à adaptação. Os atributos humanos relacionados aos sentimentos, vinculam-se a essas características. Mutável por ser elemento gasoso, o ar transmite aos signos o caráter etéreo e sonhador. Assim, se diz que Gêmeos é inquieto, curioso, dúbio, agitado e mutável; que Libra é equilibrado, harmônico, conciliador e pacífico e que Aquário é sensível, inventivo, fantasista e idealista.

Signos da Água - Suave, receptiva, moldável e aderente, a água, o quarto dos elementos que formam a natureza terrestre, dá aos signos que agrupa os elementos próprios de sua constituição. Vital para a sobrevivência dos seres vivos, ela está ligada aos sonhos, fantasias, desejos, emoções, à família, origens e à criação quando vista pelo ângulo sexual. Daí por que Câncer lembra fecundidade, memória, inteligência sensorial e imaginação. Escorpião é a representação dos instintos, sexo, indisciplina e violência e Peixes nos mostra o lado místico, mediúnico, a bondade e a compaixão nos seres humanos.

