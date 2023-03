As previs?es gerais para os doze signos do zod?aco em uma Era, per?odo que dura nada menos que 2.160 anos, envolvem a estrutura mental e as caracter?sticas b?sicas dos nativos de cada um deles, tempo em que a Terra realiza o movimento em torno do seu pr?prio eixo, chamado precess?o.

Assim, se todos os signos na Era de Peixes que se encerrou em 1969 incorporavam um grau diferenciado de misticismo, apego ao oculto, mediunidade, indefini??o e sacrif?cio - t?picos do signo de Peixes.

Agora, todos os nativos da Era de Aqu?rio v?o incorporar em sua maneira de ser e agir alguns dos elementos mais marcantes deste per?odo e em cada signo, isso se manifesta de forma diferente e estas s?o as principais caracter?sticas que Aqu?rio d? a cada um deles:

?ries

A personalidade arietina se torna, sob a influ?ncia aquariana, bem mais fascinante, original e dotada de uma forte curiosidade intelectual. O nativo vai exercitar ao longo de toda a sua vida, uma diferen?a forte em rela??o ?s outras pessoas, moldando sua forma de ser por comportamentos que n?o s?o comuns ?s pessoas de sua conviv?ncia habitual. O temperamento do nativo ? mais imprevis?vel e vai buscar a independ?ncia e a liberdade de uma forma muito mais acentuada que o normal. Nesta c?spide - o per?odo de mudan?a de reg?ncia - o arietino vai se sentir confuso e por vezes solit?rio, mas surgem elementos de racionalidade em seu racioc?nio e forma de se comportar. Com isso se torna menos emotivo e mais calculista e frio. ? Uma not?vel e positiva influ?ncia pois valoriza o melhor de ?ries.

Touro

A influ?ncia aquariana em Touro se faz sobre a determina??o e a teimosia do nativo que ganham contornos mais sofisticados e se fazem presentes em ?ngulos novos de sua vida. Nesta fase de transi??o o taurino ser? aparentemente convencional e tradicionalista mas, na verdade, estar? absorvendo e criando mental e interiormente sobre coisas muito mais avan?adas e radicais, com ?nsia por mudar e fazer. H? forte tend?ncia a identifica??o do nativo com conquistas s?lidas e seguras da ci?ncia e da tecnologia e, em especial, nas primeiras d?cadas da nova Era, com a inform?tica, o espa?o, a miniaturiza??o e a matem?tica. Apesar de se tornar mais aberto a influ?ncias externas, o taurino vai se sentir frustrado por n?o ter o mesmo grau de receptividade para novas id?ias. O individualismo taurino cresce e se fortalece.

G?meos

O in?cio da Era de Aqu?rio faz do geminiano - um companheiro de elemento Ar do aquariano - uma pessoa bem mais preparada para a vida, menos superficial e bem mais s?lida em conhecimentos que o habitual. Surgem l?gica e flexibilidade que v?o trazer mudan?as muito importantes na forma do nativo encarar o mundo, A sensibilidade geminiana ? canalizada de forma intensa para coisas mais sociais e ligadas ao bem estar da humanidade e o nativo vai se tornar um batalhador pela evolu??o da esp?cie humana, ainda que n?o o fa?a conscientemente. Seu ceticismo e desconfian?a s?o ampliados, mas a ?nsia por liberdade e o individualismo ganham menos intensidade e se transformam. Seu racioc?nio e capacidade criadora s?o bem ampliados e o nativo ? bem mais ecl?tico.

C?ncer

A intera??o entre um signo da ?gua, apegado, pensativo, maternal e medi?nico com o temperamento aquariano, sonhador, avan?ado, individualista, faz por onde surgir uma pessoa bem mais moderada e controlada, pensativa e menos agressiva. Nesta fase de mudan?a de Era, a tend?ncia ? melancolia tipicamente canceriana, se revela forte e vai levar ao aparecimento de formas de apego maiores ? fam?lia e ?s conven?es, mudando profundamente a forma do nativo encarar sua posi??o em seu grupo social. Isso, por vezes vai implicar em alguns conflitos interiores mas, servir? tamb?m de moderador para o nativo t?pico do signo que, assim, mostra bem maiores sensibilidade e paix?o, ganhando expressividade em sua presen?a e maior apego a outras pessoas, com desprendimento e dedica??o.

Le?o

A influ?ncia da Era de Aqu?rio sobre os nativos de Le?o, mostra, de forma bastante eloq?ente, uma combina??o que amplia a capacidade dominadora e de lideran?a do nativo, fazendo-o uma personalidade especial no comando de qualquer coisa que intente. Nesta fase, surge influ?ncia que destaca a racionalidade combinada ao esfuziante entusiasmo pr?prio do nativo. O gosto pela notoriedade se torna bem maior e presente na vida do leonino que ter? um caminho profissional mais voltado para o pr?tico e o racional. Sua ambi??o se torna agora muito mais ampliada e a ela se soma um temperamento que revela o g?nio impositivo e intransigente, elementos que devem ser controlados e dominados. A criatividade e a determina??o do leonino se tornam bem maiores e presentes no cotidiano. O amor ? mais efusivo.

Virgem

O detalhismo, os conceitos realistas e ponderados do virgiano ganham, nesta fase inicial da Era de Aqu?rio, uma significa??o e import?ncia inteiramente novas para que o nativo conquiste espa?os que habitualmente eram negados ao rigoroso e detalhista virgiano. O nativo revela agora um temperamento bem mais soci?vel, merc? da atua??o aquariana sobre o nativo que se mostra bem mais controlado e moderado, com evidente capacidade de entender outras pessoas, delas exigir se excesso e sem as costumeiras cr?ticas virgianas. O social se torna importante e h? forte modera??o na forma de agir t?pica do signo. Ao mesmo tempo a capacidade de observa??o virgiana ? sensivelmente ampliada, assim como o torna mais seguro em suas a?es. Seu modo de agir ? mais en?rgico e tende mais ? curiosidade e ? an?lise.

Libra

Nesta combina??o derivada da influ?ncia de Aqu?rio sobre o signo da balan?a, h? uma exacerba??o e amplia??o da influ?ncia do car?ter venusiano sobre o nativo, como resultado da presen?a do nativo nestes primeiros tempos da Era de Aqu?rio. Seu temperamento se abre para campos novos, revelando tend?ncias art?sticas, senso maior de justi?a e equil?brio em a?es, julgamentos e decis?es. Surge tamb?m um maior vigor criativo, Aqu?rio, com toda a for?a de sua influ?ncia leva o libriano a maior grau de sensibilidade. Seus relacionamentos se fazem com maiores diplomacia e suavidade. Come?a agora a se formar um quadro que mostra maior senso pr?tico e a indecis?o libriana ? controlada, embora ainda surja esporadicamente. Seu romantismo ? bem mais acentuado, mas tolhido pela praticidade.

Escorpi?o

Um dos elementos mais fortes da vida do nativo de Escorpi?o nestes primeiros tempos da Era de Aqu?rio, revela um quadro em que a for?a e a determina??o t?picas do signo se dirigem para formas mais ideais e ut?picas. Sua for?a de vontade ? um dos fatores que mais se manifesta com express?o mais voltada ao social. Suas a?es v?o agora revelar um aprofundamento nos interesses e na forma com que o nativo expressa suas emo?es. Merc? da influ?ncia aquariana, o escorpiano se torna bem mais pr?tico e de p?s no ch?o que seus companheiros de signo e vai revelar na sua maneira de ser, um sentido de vida mais inovador, voltado ?s mudan?as, com seriedade e perman?ncia. O individualismo t?pico em Escorpi?o ? acentuado e Escorpi?o se faz mais comunicativo e bem mais participativo, com preocupa?es voltadas para os outros seres humanos.

Sagit?rio

Esta combina??o revela uma acentuado processo de busca pela liberdade, elemento comum tanto ao sagitariano quanto da Era que come?amos a viver. A fase revela elementos positivos fortemente voltados ? ?nsia pelo novo, pela criatividade e faz com que o nativo mude conceitos e procura mudan?as com maior intensidade. Surgem maiores os dons de mando e s?o atenuados dos arroubos de excentricidade e o senso cr?tico do signo. Suas iniciativas se dar?o pela busca de desafios que estar?o sempre se ampliando, tornando-se assim inalcans?veis. O nativo mostra um senso de justi?a bem maior, faz-se caloroso em seus relacionamentos, tem uma forte ?nsia por conhecer coisas novas e originais. Crescem entusiasmo e estabilidade e suas rela?es ficam est?veis e equilibradas.

Capric?rnio

At? a descoberta de Urano, tanto Capric?rnio quanto Aqu?rio tinham regente comum, Saturno, o que d? elementos pr?ximos ao nativo nesta fase inicial da Era de Aqu?rio, quando s?o ampliadas algumas das caracter?sticas espec?ficas do capricorniano. A ambi??o ? elemento que cresce de forma mais ordenada e voltada para objetivos menos individualistas que o comum no signo. Suas ambi?es pessoais se tornam bem maiores e se direcionam para objetivos mais fact?veis e levam em conta interesses de pessoas pr?ximas. O apego ao trabalho ? ampliado e surgem elementos de que quebram o conservadorismo comum do nativo. H? forte tend?ncia ao isolamento, resultado da amplia??o de seu individualismo. Capric?rnio agora ? amig?vel, tem maior capacidade de an?lise e acentuada energia.

Aqu?rio

A entrada da Era de Aqu?rio gerou para o nativo do signo os mesmos fatores que criam o duplo aquariano quando o nativo tem o Sol e Ascendentes do signo. Senhor dos avan?os e do progresso, adiantado em seu tempo, incompreendido por muitos, inovador e quase prof?tico, ele ? aquela pessoa que revela em seu modo de ser um temperamento bastante moderno, avan?ado, anticonvencional e dotado de um magnetismo que fascina as pessoas. ? o revolucion?rio da nova Era, pronto a mudar tudo que o cerca, revolver padr?es j? estabelecidos e criar um mundo em que a originalidade ser? a t?nica. A sua maneira de agir diante do mundo ser? totalmente imprevis?vel e o seu amor pela liberdade pode lev?-lo a extremos. A genialidade permear? sua forma de se comportar e, no amor, ? muito rom?ntico.

Peixes

A proximidade de Peixes faz com que a influ?ncia de Aqu?rio sobre ele, se d? de forma muito marcante. E, neste in?cio de um novo tempo, as mudan?as s?o profundas no temperamento e na forma de ser do pisciano que, aos poucos vai deixando de lado o sentido negativo da sua pr?pria Era e absorvendo a individualidade aquariana, os avan?os e a determina??o pr?prias deste per?odo. Isso muda sua maneira de se comportar ao longo de sua vida fazendo-o bem mais criativo e sens?vel, revelando dons de intui??o e premoni??o que se dirigem para o social e a comunidade menos a si mesmo. ? ele, mais sens?vel. Sua for?a de vontade ? maior, sua rela??o com outras pessoas, mais af?vel. A l?gica aquariana ? incorporada pelo nativo e temperada com o humanitarismo e a bondade. No amor ? bem independente.

