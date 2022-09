(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: com os bons aspectos de hoje você terá senso de autoridade, mando e oportunidade para acertar assunto pendente. Dia de movimentação maior que a que normalmente impõe à sua rotina. Interesses materiais: o sábado mostra estabilidade com as finanças. Vida íntima: harmonia.