(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: com ânimo e humor mutáveis, há indicação de necessidade de moderação no seu trato com pessoas próximas. Interesses materiais: posição vantajosa em suas finanças e para seus compromissos. Vida íntima: na intimidade, aja com firmeza diante dos novos desafios e exigências.