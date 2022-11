(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: com bons aspectos de forte posição em seu signo, os fatos envolvendo a família se darão em quadro de mudanças. Seja conciliador e dialogue. Interesses materiais: dia que lhe trará vantagem financeira e boa posição no trabalho. Vida íntima: surpresa com os mais íntimos.