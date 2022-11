(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: forte aspecto o beneficia nas amizades e suas relações não emocionais, trazendo nova opção na lida com o público. Interesses materiais: dia que trará vantagem nas suas obrigações e compromissos no trabalho e com as suas finanças. Vida íntima: seja tolerante com íntimos.