(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: no passar do dia você vivenciará um quadro de maior confiança em meio a influências que pedem mais cuidado com a assinatura de documentos e acordos. Interesses materiais: condução segura e firme do resultado de seu trabalho. Vida íntima: fatos novos poderão preocupá-lo.