(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu momento astral: com a Lua em seu signo há aura benéfica para a lida com problema de pessoa próxima e nos assuntos domésticos. Interesses materiais: há agora quadro muito favorável para novos encargos de trabalho. Acertada busca por dinheiro. Vida íntima: afabilidade na lida com íntimos.