(23 de outubro a 21 de novembro) - Destaque: o Sol começa a regência pela sua 3ª casa do zodíaco dando início a um período de influências sobre o ambiente em que você vive, o aprendizado e as suas formas de se comunicar. A semana: as influências destes dias mostram boa avaliação dos rumos para a rotina e um ágil raciocínio.