(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: os fatos ganharão, por suas ações, rumo mais sério nas questões de família ou demanda e pedidos ligados a amigos. Interesses: seja prudente em gastos e com dívidas. No trabalho, as influências mostram dedicação que mudará sua forma de se comportar. Vida íntima: sensibilidade.

Janeiro 2023