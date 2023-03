(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: novas opções e bons caminhos na lida com assuntos pendentes o farão mais aberto ao diálogo. Interesses: você será beneficiado com posicionamento favorável e de lucro com acerto e vantagem nas finanças. Bom momento para o seu trabalho. Vida íntima: carências íntimas satisfeitas.