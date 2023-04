(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: a busca por maior liberdade para agir no cotidiano de vida social moldará suas atitudes e comportamento tanto em família como com os amigos. Interesses: o sábado pode apontar quadro de inquietação no trato com dinheiro. Vida íntima: fim de semana mais tranquilo em suas relações.

Tags:

sábado