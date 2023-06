(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você agora deve agir de forma mais rigorosa e firme na condução de suas iniciativas sociais. Interesses: evite mudar de forma brusca o rumo de decisões ou alterar os novos planos na lida do trabalho. Seja cuidadoso com dinheiro. Vida íntima: envolvimento com sentimentos alheios.