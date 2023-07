(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: sábado que mostra boa influência com a ampliação do senso conciliador e equilíbrio nas suas decisões. Assim, você terá condições de superar problemas que o distanciam de outras pessoas. Interesses: seja racional com dinheiro e com seus gastos. Vida íntima: aja de forma pensada.

