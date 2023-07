(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: em período de muitas exigências e incertezas procure ordenar melhor suas atitudes e planos futuros. Interesses: dias que lhe trarão novidade com os seus compromissos e com o acerto nas tarefas do trabalho. Vida íntima: destaque para seus desprendimento e generosidade com íntimos.