(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: este momento o verá com intelecto aguçado, ágil e de muita acuidade nos assuntos importantes e complicados. Interesses: vantagem com negócio e também na sua forma de ganhar dinheiro com indicação de boa aura para seu trabalho. Vida íntima: momento de alegria com favor de íntimos.