(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: uma boa posição lunar lhe trará momento propício para ampliar sua sensibilidade nas relações mais próximas. Interesses: influência que se faz para ampliar a habilidade com o trabalho abrindo novas opções para as suas tarefas. Vida íntima: aja com moderação e atenção com íntimos.