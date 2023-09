(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu dia: você poderá ter hoje a ajuda e maior apoio em família para viagens e seus planos pessoais. Interesses: em fase de bom desdobramento prático na sua lida com dinheiro, procure ser mais cuidadoso no trato com contratos e documentos. Vida íntima: momento de repensar as suas decisões.

Tags:

sábado