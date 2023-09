(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu dia: a Lua bem influencia seu signo apontando momento que mostrará seu lado determinado e rigoroso e, com isso, ditando os resultados de suas decisões. Interesses: tarefas bem conduzidas no trabalho. Nas finanças, controle os novos gastos. Vida íntima: boa surpresa com os mais íntimos.