(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: ao longo do dia, uma boa influência irá trazer maior participação e entendimento no trato com outras pessoas na sua lida social. Interesses: benefícios financeiros pela ação de amigos. Trabalho bem posicionado. Vida íntima: emoções contidas. Mas, procure avaliar bem o que fazer.