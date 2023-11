(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: prevalece agora um quadro de boa regência com indicação de emotividade e sensibilidade bem ampliadas. Procure agir com maiores confiança e otimismo. Interesses: dê apoio, sem exigências ou rigor, aos que lhe são próximos no trabalho. Vida íntima: emoções que afloram facilmente.