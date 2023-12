(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: o fim de semana lhe trará quadro ligeiramente debilitado pelo seu envolvimento com pequenos desafios do cotidiano em família. Interesses: novidade será ponto de destaque de um bom momento para as suas finanças. Vida íntima: procure solucionar pendências sem exagerar sua reação.

sábado