(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você se beneficiará de aura positiva para as relações pessoais que dependam dos amigos. Entendimento e favores com assunto doméstico. Interesses: procure agir de forma cuidadosa e controle mais seus gastos. Vida íntima: posição mais conciliadora vai ajudá-lo na lida com íntimos.