(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: com o período se iniciando sob a Lua em seu signo você terá várias oportunidades para alcançar objetivos nas suas demandas em família. Interesses: momento benéfico para as finanças e com as tarefas e encargos de trabalho. Vida íntima: dê atenção às pessoas e seja mais sociável.