(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: o período aponta uma aura de preocupação em não contrariar outras pessoas com as suas decisões e planos pessoais. Por isso aja com maior firmeza. Interesses: dias de afirmação financeira e busca de segurança material. Vida íntima: ânimo e humor mutáveis nas relações mais íntimas.