(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com quadro astral de bom aspecto sua forma de se comportar irá compensá-lo nas relações pessoais. Interesses: o dia, por boa aura, registra mudança de influências ao seu favor, com habilidade e acuidade no trabalho. Vida íntima: procure se mostrar mais contido com suas atitudes.