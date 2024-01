(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro mais favorável marcará, à tarde, uma aura de acerto de fase que realça a necessidade de comportamento firme e rigoroso com os seus compromissos. Interesses: favores na lida com dinheiro e em novo desafio do trabalho. Vida íntima: fatos inesperados trarão boas surpresas.