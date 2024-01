(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: fim de semana que lhe trará aura muito positiva pela posição lunar no seu modo realista de se relacionar fazendo-o agora receptivo e conciliador. Interesses: momento positivo para as finanças. Vida íntima: satisfação afetiva com pequenos gestos de carinho. Emoções bem intensas.

Tags:

sábado