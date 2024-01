(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: envolvido pelas demandas e exigências em família você terá aura benéfica a moldar uma fase de envolvimento com fato inteiramente inesperado. Interesses: objetivos alcançados no trabalho e com o seu dinheiro. Vida íntima: determinação e comportamento ponderado marcarão o período.