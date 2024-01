(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: modere reações e tome suas atitudes de forma contida e moderada. Hoje é importante que se lembre de ceder em pequenas exigências. Interesses: o seu fim de semana revela um quadro mais positivo e de acerto com as finanças. Vida íntima: procure mudar o seu modo de agir com íntimos.

Tags:

sábado