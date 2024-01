(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com influências tênues em seu signo, aja de forma prudente sem ultrapassar limites e criar com isso atritos com pessoa próxima. Interesses: nas suas finanças esteja atento a gastos não programados. O momento lhe dá aura benéfica na rotina de trabalho. Vida íntima: sensibilidade.