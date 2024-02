(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você agora se verá compensado nas atividades de rotina e em assuntos pessoais ou ligados à lida social. Interesses: acerto e realização com as ações e decisões tomadas pelas pessoas mais próximas. Atitude prudente mudará o rumo do trabalho. Vida íntima: seja afetuoso com íntimos.