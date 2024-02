(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: com os bons aspectos do período os seus atos se darão em fase de compensações que virão da segurança ao decidir e firmeza no diálogo. Interesses: acerto na lida com dinheiro que vem de suas próprias aplicações e de seu trabalho. Vida íntima: solução de pendências com os íntimos.