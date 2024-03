(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: os elementos que moldam este momento o fazem de forma compensadora. Mas, com estranhos, procure agir em seu proveito, superando indiferença e dúvida. Interesses: quadro que pede prudência com finanças e dívidas. Vida íntima: sensibilidade bem exagerada. Preocupação com íntimos.

