(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você se beneficiará hoje de influências que bem marcarão a sua forma de se comportar no trato com assuntos ligados a contratos e documentos. Interesses: destaque para atividades de caráter inovador e criativo com suas obrigações de trabalho Vida íntima: surpresa com os íntimos.

sábado