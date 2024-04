(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a Lua em seu signo se consolidam novas opções nas suas atividades públicas ou sociais mostrando vigor, dinamismo e acerto nos planos para o futuro. Interesses: a regência do dia aponta quadro bem posto para as finanças e o seu trabalho. Vida íntima: novidades em seus afetos.