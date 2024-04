(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: período que o levará à mudança de rumos e ânimo na relação com as pessoas que partilham seu cotidiano. Interesses: os aspectos que prevalecem no mapa de seu signo indicam fase na qual você terá compensação no trabalho e no uso de seu dinheiro. Vida íntima: emotividade controlada.

