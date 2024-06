(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com bom quadro você terá momento nos qual deve controlar agressividade e rigor na lida com os mais próximos. Interesses: fase de influências bem postas que lhe darão vantagens em dia mais propício aos assuntos das finanças ou ganhos do trabalho. Vida íntima: emoções passageiras.