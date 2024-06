(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com favorável posição em seu signo você terá um dia em que seus interesses terão conclusão acertada de pendências e as antigas carências. Interesses: procure ser prudente e mais cuidadoso em relação aos gastos não programados. Vida íntima: mostre carinho e gentileza com íntimos.

