(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: este sábado aponta influência benéfica de pessoas mais experientes com um bom aspecto moldando os seus atos e pensamentos. Mas, podem ocorrer complicações com amigos. Interesses: quadro favorável para a lida com dinheiro e compromissos. Vida íntima: realização de antigos desejos.

Junho 2024 | sábado