(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com bons aspectos em seu signo procure a forma mais equilibrada e prudente para a condução da rotina e de suas atitudes com os parentes. Interesses: você conta com quadro favorável que lhe trará mudança na lida com os desafios do trabalho. Vida íntima: aceite conselho de amigos.

Junho 2024