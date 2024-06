(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: benéficas posições para o seu signo lhe trarão bom encaminhamento para questões pendentes ampliando senso de iniciativa e habilidade. Interesses: quadro de compensação financeira e sorte com jogos ou especulações. Estabilidade no trabalho. Vida íntima: preocupações com íntimos.

Tags:

Junho 2024