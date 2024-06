(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: a Lua afetará de forma benéfica seus relacionamentos em dia de boas mudanças com a sua rotina pessoal. Quadro de contentamento. Interesses: a influência sobre a sua lida com dinheiro é estável em momento que revela comportamento realista no trabalho. Vida íntima: fortes emoções.

Tags:

Junho 2024